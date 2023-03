Fortaleza tem pelo menos 8 mil ruas sem nome e solução pouco avança no Legislativo

Após cerca de quatro anos desde que as primeiras iniciativas foram tomadas em Fortaleza para nomear mais de 8 mil ruas sem identificação definitiva, poucos avanços ocorreram no Legislativo da Capital e Prefeitura, e as ruas continuam identificadas apenas com números ou letras em diversos bairros do município. Nomear ruas é uma atribuição do Legislativo.

Em 2019, em meio a um esforço da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) e a gestão municipal, uma reunião entre o então presidente Antônio Henrique (PDT) e representantes da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) indicou que 8.236 ruas não tinham denominação oficial. À época o prefeito era Roberto Cláudio (PDT).

Esse encontro, inclusive, serviu para alinhar ações da Câmara com o Executivo para que fosse realizados recadastramentos de ruas que não tenham definição oficial de nomes, e que ainda não constam na planta da cidade.

No mesmo período, Antônio Henrique havia se comprometido com a criação de uma comissão especial na Casa, composta por vereadores que iriam discutir a oficialização dos logradouros de toda a Capital.

No mesmo ano, um diagnóstico inicial da situação das ruas da cidade destacava a existência de ao menos 10.244 logradouros oficializados e 8.236 sem denominação oficial.

Atualizações

Procurada para atualizar sobre o resultado dos trabalhos, a Seuma afirmou que nesse periodo elaborou diagnósticos referentes aos 39 territórios distribuídos nas 12 regiões administrativas de Fortaleza, uma etapa crucial que antecede a denominação de ruas sem nome.

"Além destes, a pasta, por atuação da Coordenadoria do Desenvolvimento Urbano, também realizou um mapeamento de locais prioritários para auxiliar na logística da Câmara Municipal de Fortaleza".

Ainda de acordo com a pasta, o primeiro diagnóstico foi entregue "e os demais serão encaminhados para Câmara a medida que os processos forem avaçando em cada território, conforme combinado com a Casa".

Nesse sentido, técnicos da Célula de Georreferenciamento da Coordenadoria de Desenvolvimento Urbano (Courb) apontam, além das vias sem nomenclatura, ruas homônimas, descontínuas, com erro de ortografia, não oficializadas, entre outros aspectos.

Ainda em 2021, a Seuma havia informado que não há prazo para entrega de todos os balanços já que, segundo a secretaria, o trabalho é minucioso e envolve muitas variáveis.

Câmara de Fortaleza

Questionada sobre atualizações dos trabalhos, a CMFor confirmou que recebeu o primeiro diagnóstico da Seuma para a nomeação de ruas, referente ao território 17 da Regional IV, contemplando um total de 269 logradouros.

O território 17 é composto pelos bairros Itaoca, Parangaba e Vila Peri – foi entregue em setembro para a Câmara Municipal.

"Desses, 178 já tiveram nome oficializado por meio do Projeto de Decreto Legislativo nº 87/2022, aprovado em Plenário em novembro do ano passado. Essas ruas já tinham nomeação reconhecida pela comunidade e necessitavam apenas da oficialização do Parlamento", disse em nota.

Ainda segundo a assessoria da Câmara, outras 91 ruas deverão ser oficializadas em novos projetos de decreto legislativo, cujo trâmite exige a realização de audiências públicas para definição do nome.

Placas

Ainda por meio da Seuma, a gestão municipal também realiza a instalação de placas de ruas, seja a partir de novos logradouros, placas danificadas ou atualizações. Esta é uma ação executada em diálogo permanente com os Correios e a própria população, para facilitar a entrega de encomendas, a rotina dos moradores e gerar bem-estar.

Em 2022, a Prefeitura informou que promoveu a instalação de 5.434 placas de logradouros.