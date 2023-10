Filiado ao PDT, líder do governo Elmano se solidariza com Cid Gomes após destituição

Romeu Aldigueri é deputado eleito pelo PDT. No início da legislatura, recebeu o convite do governador Elmano de Freitas (PT) para ser líder do governo na Assembleia Legislativa. Após a decisão do partido de destituir Cid Gomes da direção estadual, Romeu demonstrou solidariedade ao ex-governador.

Além da liderança do Executivo, o PDT ocupa três secretarias no governo estadual. Em Brasília, o partido ocupa o Ministério da Previdência no governo Lula. Mesmo assim, desde o início do governo, em janeiro, o partido se nega a discutir um “apoio formal”. Ao colocar o assunto em pauta, o diretório estadual teve uma reunião turbulenta com bate-boca e empurra-empurra.