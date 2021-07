FHC defende diálogo entre líderes políticos e diz que PT "não é inimigo" do PSDB

Fernando Henrique Cardoso (PSDB) Ex-presidente da República

Nós queríamos conversar porque precisamos mostrar ao Brasil que "não vem que não tem". É possível até que haja uma união em circunstância dadas. Naturalmente, o PT vai ter um candidato e o PSDB vai ter outro. Nós não somos a mesma coisa. Mas, é mais fácil conversar com quem está do meu lado - no caso do PT, eu não considero inimigo ou adversário - do que conversar com quem está contra você