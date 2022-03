Fernando Henrique Cardoso é operado após fraturar o fêmur

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso passou por uma procedimento cirúrgico no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na tarde de domingo (13), após fraturar o fêmur. De acordo com o portal G1, o boletim médico de FHC diz que ele passa bem.

"A cirurgia foi realizada com sucesso, o presidente FHC passa bem e agora terá uma etapa de recuperação até sair do hospital", informou a assessoria ao portal de notícias. O boletim divulgado pelo hospital diz que a cirurgia ocorreu "sem intercorrências".

Boletim médico de Fernando Henrique Cardoso O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foi submetido a um procedimento cirúrgico neste domingo, 13, em razão de uma fratura de colo de fêmur. A cirurgia aconteceu sem intercorrências. O paciente está consciente e segue em recuperação

O boletim médico do ex-presidente foi assinado pelos médicos José Medina Pestana, nefrologista no Hospital Israelita Albert Einstein, e Miguel Cendoroglo Neto, Diretor-Superintendente Médico e Serviços Hospitalares do Hospital.