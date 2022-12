Favorito para ser reeleito, Evandro Leitão avalia mandato como presidente da AL-CE

Encerrando o primeiro mandato como presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), o deputado estadual reeleito Evandro Leitão (PDT) fez um balanço, nesta terça-feira (20), da gestão dele como chefe da Casa.

O pedetista é o nome favorito para seguir, por mais dois anos, no comando do Legislativo cearense. A eleição, no entanto, só ocorrerá no próximo ano, na retomada dos trabalhos parlamentares.

“Digo que é uma honra estarmos à frente da Casa. Temos vaidade, é óbvio, mas não é desmedida, não a ponto de nos consumir, a ponto de perder nosso foco e nosso norte (...) Só tenho a agradecer a confiança que vocês nos deram, a relação de confiança que vocês nos deram, mediando os interesses republicanos e naturais de uma Casa”, comentou o presidente do Legislativo.

Evandro Leitão (PDT) Presidente da AL-CE “Tenho compreensão que tudo passa, é efêmero, mas, enquanto estamos ocupando cargos públicos, representando a população, temos que ser compromissados e intensos, respeitando os que acreditaram em nós”

O pedetista ainda agradeceu e desejou sucesso a parlamentares que não estarão no Legislativo estadual no próximo ano. “Tenho orgulho de fazer parte da Mesa Diretora agora nesses últimos dois anos, dando minha contribuição, respeitando meus pares. Peço desculpas por algum momento de infelicidade, temos fragilidade e não sou diferente, mas procurei honrar todos vocês”, concluiu.

Balanço da gestão

No balanço da gestão, Leitão apresentou aos parlamentares um relatório com os trabalhos realizados pela Casa. Ao todo, foram 1.356 sessões realizadas desde 2019. Os deputados apresentaram 3.695 propostas, das quais 3.120 foram deliberadas. A Casa ainda recebeu, desde 2019, 560 propostas do Poder Executivo. Apenas uma segue em tramitação.

