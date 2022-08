Familiares, amigos e políticos prestam última homenagem ao prefeito Paulo César Feitosa

Amigos, parentes, lideranças políticas e pessoas próximas do ex-prefeito de Itaitinga Paulo César Feitosa se reuniram na manhã deste domingo (7), em um centro de velórios de Fortaleza, para prestar as últimas homenagens e se despedir do gestor público.

Paulo César faleceu na tarde deste sábado (6), vítima de um infarto fulminante. Ele ainda chegou a ser socorrido para uma UPA em Eusébio, mas não resistiu.

O prefeito era advogado criminalista. Anteriormente, ocupou o cargo de vice-prefeito do Município do Eusébio por duas gestões e fortaleceu parceria com o prefeito e presidente do PL, Acilon Gonçalves.

A despedida do ex-prefeito, que exercia seu primeiro mandato, reuniu, além da família e amigos próximos, pessoas no entorno do seu grupo político. O vice-prefeito Marcos Tavares (UB) foi um dos que estiverem no local pela manhã.

Um dos primeiros políticos a prestar homenagens foi o prefeito de Eusébio e presidente estadual do Eusébio, Acilon Gonçalves.

Despedidas

De acordo com a assessoria, Acilon esteve na funerária Ethernus por volta das 9 horas da manhã.

"Paulo César era meu grande amigo e parceiro da vida pública. Meus sinceros sentimentos à família, amigos e povo de itaitinga", escreveu o líder do PL, através das redes sociais.

Deputados também estiveram presentes no velório na manhã deste domningo. Entre eles o deputado federal Júnior Mano (PL). Os deputados estaduais Queiroz Filho (PDT) e Carlos Matos (UB), que é suplente, também prestaram homenagens e foram se despedir do gestor.

Além disso, prefeitos e vereadores de municípios da Região Metropolitana de Fortaleza estiveram presentes no velório.

O prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves (PL), disse que "Paulo César era muito mais do que um aliado político, era um grande amigo que há mais de 20 anos ele viveu ao nosso lado. Parceiro, amigo, conselheiro e que pega todo mundo de surpresa. Está todo mundo incorformado sem conseguir entender o que aconteceu ainda", afirmou.

O prefeito de Horizonte Nezinho Ferias e a prefeitra de Beberibe Michele Queiroz (PL) também compareceram ao momento de homenagens.

O velório iniciou às 9 horas da manhã, e o sepultamento está previsto para as 16h30, no cemitério Parque da Paz.