Fabrício Queiroz participa de ato a favor de Bolsonaro no Rio de Janeiro

Ex-assessor e ex-motorista do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), Fabrício Queiroz participou de um ato pró-Bolsonaro no Rio de Janeiro. As informações são do G1.

Em uma rede social, ele postou uma foto com a camisa do Brasil ao lado do filho. Eles estavam a caminho de manifestação realizada em Copacabana.

Fabrício Queiroz

No ato pró-Bolsonaro, o ex-assessor do filho de Bolsonaro foi tietado e tirou fotos com os manifestantes.

Ele também tirou fotos com o deputado federal Otoni de Paula (PSL-RJ), alvo de mandado de buscas, expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em investigação sobre incitação a atos que ameaçam a democracia.

Rachadinhas

Queiroz é investigado no caso das rachadinhas e chegou a ser preso. O ex-assessor é apontado como operador do esquema das rachadinhas.

De acordo com dados obtidos pelo Ministério Público, Queiroz fazia pagamentos de contas pessoais de Flávio Bolsonaro e da família dele e usava uma loja de chocolates para receber os recursos obtidos na rachadinha. O dinheiro era retirado como lucro e era gasto em operações suspeitas de compra de imóveis.