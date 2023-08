O ministro da Educação Camilo Santana (PT), senador licenciado e ex-governador do Ceará, comentou sobre as eleições de 2024, a relação com o PDT e os planos políticos da ex-prefeita Luizianne Lins (PT) e do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PDT).

Camilo conversou com os colunistas e editores de Política do Sistema Verdes Mares, Jéssica Welma e Wagner Mendes. O ministro defendeu a unidade política para 2024 nas eleições de Fortaleza.