Ex-vereador de Fortaleza, Evaldo Lima é nomeado para a chefia da Superintendência do Iphan no Ceará

Foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (21) a nomeação do ex-vereador de Fortaleza, Evaldo Lima (PCdoB), como superintendente estadual do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) no Ceará. A portaria que oficializa a admissão do ex-parlamentar foi assinada pelo secretário-executivo do Ministério da Cultura (MinC), Márcio Tavares.

Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e licenciado em História pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), Evaldo foi presidente do Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Histórico-Cultural (COMPHIC) e também ocupou as cadeiras de secretário de Esporte e Lazer (2008-2012) e secretário de Cultura de Fortaleza (2016-2018).

Quando integrou o quadro de parlamentares do Legislativo da Capital cearense – onde esteve por duas oportunidades –, o político desenvolveu atividades como líder do Governo do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) e presidente da Comissão de Educação, Cultura e Lazer.

A chegada de Evaldo na chefia da autarquia federal segue indicação do deputado federal Idilvan Alencar (PDT).

Fundada em 2009, em substituição à antiga 4ª Coordenação Regional – divisão do instituto que era responsável pelos estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte –, a Superintendência do Iphan no Ceará possui dois escritórios técnicos, localizados em Icó e Sobral.

Dentre as ações do órgão no estado estão a preservação e salvaguarda do patrimônio cultural cearense, seja ele material ou imaterial, e a produção de materiais de viés educativo sobre a temática.