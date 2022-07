Ex-presidente Lula cumpre agenda em Fortaleza; veja horários e roteiro da visita

O pré-candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarca em Fortaleza para participar de convenção do partido, neste sábado (30).

Lula participa da homologação das candidaturas petistas ao Governo do Ceará, com Elmano Freitas, e ao Senado, com o ex-governador Camilo Santana (PT).

O encontro Vamos Juntos pelo Brasil e pelo Ceará está marcado para ocorrer no Centro de Eventos, a partir das 11h.

No local, além do PT os demais partidos que integram a Federação Brasil da Esperança (PV e PCdoB) farão suas convenções na manhã deste sábado. O MDB, de Eunício Oliveira, e o PP, de Zezinho Albuquerque, também realizarão o evento na presença do petista.

Horários e detalhes

O ato está marcado para iniciar no fim da manhã, mas os portões abrem às 8h. Os acessos ao Centro de Eventos serão pelos portões B e C.

A homologação das candidaturas é aberta ao público, mas para ter acesso ao local cada cidadão passará por um processo de revista com detector de metais.

A organização orienta evitar mochilas e bolsas de grande porte porque pode atrasar a revista e, consequentemente, a entrada de militantes.

Roteiro

Havia a expectativa que o ex-presidente viajasse para a região do Cariri, quando visitaria trechos da Transposição do Rio São Francisco.

A assessoria de imprensa do petista, no entanto, afirmou ao Diário do Nordeste que a convenção será o único ato público do pré-candidato à presidência.

Visita

A última viagem de Lula ao Ceará ocorreu em agosto do ano passado. Na época, ao lado do então governador Camilo Santana, afirmou ao correligionário que o partido deveria conversar "com todo mundo" no Ceará.

Ao contrário da visita deste sábado, quando participará de apenas um ato, Lula, em 2021, encontrou representantes de movimentos sociais e influenciadores digitais.

O petista também se reuniu com prefeitos petistas no Ceará e participou de reuniões com lideranças políticas do Estado.

