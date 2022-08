Ex-prefeitos voltam às urnas na busca por vaga na Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa

Em outubro de 2022, ex-prefeitos cearenses tentam conquistar um novo mandato eletivo, tanto na disputa do Legislativo quanto no Executivo. A ampla maioria dos ex-gestores candidatos tenta obter cadeiras na Câmara dos Deputados ou na Assembleia Legislativa do Ceará. São, pelo menos, 13 ex-prefeitos que querem chegar ao legislativo estadual ou federal.

Existem ainda ex-prefeitos tentando vagas da disputa majoritária. O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), tenta agora chegar ao comando do Governo do Ceará, enquanto a ex-prefeita de Camocim, Mônica Aguiar (PDT), é candidata à primeira suplência do Senado na chapa da candidata a senadora, Érika Amorim (PSD).

A candidatura de ex-gestores municipais não é exclusividade das eleições de 2022. Dos atuais parlamentares cearenses, vários passaram por prefeituras antes de conquistar vagas nas casas legislativas, como os deputados federais Luizianne Lins (PT) e Leônidas Cristino (PDT), que foram prefeitos de Fortaleza e Sobral, respectivamente, e os estaduais Agenor Neto (MDB) e Guilherme Landim (PDT), que foram prefeitos de Iguatu e Brejo Santo.

O que não significa que não haja desafios. Com um eleitorado mais limitado nas cidades, os candidatos têm o desafio de ampliar a base eleitoral para conquistar os votos necessários para chegar aos mandatos pretendidos.

Para os políticos que pretendem construir uma carreira na vida pública, as candidaturas a novos cargos eletivos após a passagem pelo Executivo contribuem para essa ascensão, servindo, inclusive, de vitrine para novas tentativas de assumir uma prefeitura.

Professora de Teoria Política da Universidade Estadual do Ceará (Uece), Monalisa Torres aponta que existem aqueles ex-prefeitos que pretendem avançar na carreira política, visando uma 'profissionalização', enquanto outros buscam fortalecer a própria imagem e contribuir com a votação total dos partidos – fundamental para as disputas proporcionais.

Nos dois casos, a experiência à frente do Executivo contribui. "O prefeito já sabe o caminho das pedras. Ele sabe que, no perfil geral, os municípios cearenses dependem de repasses públicos, sobretudo de emendas parlamentares, de repasses dos outros entes federados", explica.

O prefeito, portanto, já possui esse 'know-how', ou seja, sabe como fazer e entende da relação que se estabelece entre deputados e os gestores municipais. "Atuar como deputado, seria estar do outro lado, mas dentro do mesmo campo, de construção de relações políticas, de redes políticas, que ele já conhece", ressalta.

A construção de carreira na vida pública

Pesquisador do Programa de Pós-Graduação de Políticas Públicas da Uece, Raulino Pessoa Júnior explica que é bastante comum a candidatura de ex-prefeitos a cargos no legislativo estadual e federal "quando se busca aumentar o capital político".

"A pessoa se candidatando (a deputado federal ou estadual) consegue ampliar o raio de atuação. É um caminho natural qual busca expandir o grupo político", explica. A candidatura acaba sendo uma forma de "circular o nome, circular as ideias" e fortalecer aquela liderança, mesmo que ela não alcance o cargo almejado.

Monalisa Torres afirma que, em algumas ocasiões, o cargo de prefeito funciona como "primeira vitrine", na qual ele constrói a base política e, a partir dela, busca "um cargo numa esfera acima".

Inclusive, esses ex-gestores são políticos que, por vezes, se consolidaram enquanto liderança não apenas nas cidades em que comandaram, mas na região.

Monalisa Torres Professora de Teoria Política na Uece "O prefeito não trabalha isolado. Há aqueles que constroem ali, junto aos municípios vizinhos, uma rede de apoio. A depender da articulação dele, e o interesse em construir essa trajetória política, ele pode fazer esse trabalho em municípios vizinhos".

Raulino concorda e lembra ainda que existem cidades que, naturalmente, funcionam como âncoras de uma determinada região do Estado. Ou seja, já funcionam como uma cidade central naquele território.

"Então, ele (o ex-prefeito) consegue ter projeção nos municípios vizinhos, que conhecem a atuação dele, tem memória em torno disso", ressalta. Nesses casos, explica, mesmo quem não chegou ao comando da prefeitura, mas disputa com frequência as eleições municipais em determinada cidade, podem ser beneficiados pela centralidade de alguns municípios.

'Vitrine' para as eleições municipais

Outra estratégia, aponta Torres, é aproveitar a base política do ex-prefeito em determinado município para fortalecer a votação do partido – seja para a Assembleia Legislativa, seja para a Câmara dos Deputados.

Sem as coligações, as legendas precisam atingir o coeficiente eleitoral sozinhas, aumentando o desafio de conquistar cadeiras no legislativo. "Tem aqueles que, às vezes, nem tem essa pretensão, porque sabem que não tem voto suficiente, sabe que, no máximo, ficariam em uma suplência", ressalta.

Mas, com um intervalo de apenas dois anos entre as eleições gerais e as municipais, a disputa para uma cadeira de deputado acaba servindo para como forma de "medir o peso político" do ex-prefeito, contribuir com a votação total da legenda partidária e já servir de vitrine para a próxima disputa pela prefeitura.

"Concorrer agora como uma forma de, estrategicamente, contribuir com o partido para ampliar o voto para atingir o coeficiente eleitoral, mas também como uma forma de utilizar essa eleição como vitrine para as eleições locais novamente. É uma forma do político se fazer conhecido, ampliar o acesso às suas bases eleitorais e expandir para outros municípios", afirma.

O peso das derrotas eleitorais

Alguns dos ex-prefeitos que tentam agora um novo mandato eletivo na disputa eleitoral deste ano foram derrotados na tentativa de reeleição para a prefeitura em 2020.

É o caso do ex-prefeito de Juazeiro do Norte, Arnon Bezerra (PDT) – que acabou sendo derrotado por Gledson Bezerra –, e do ex-prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD) – que perdeu no segundo turno para Vitor Valim. Ambos tentam uma cadeira na Câmara dos Deputados.

Nestes casos, as derrotas eleitorais, principalmente sendo tão recentes, podem prejudicar os desempenhos para as eleições de 2022.

"Quando tem uma derrota para um cargo majoritário, o eleitor lembra mais dessa derrota, dessa experiência. Torna-se mais negativo na carreira política", explica Raulino Pessoa Júnior. Ele argumenta que como, para o Executivo, as disputas costumam ser mais acirradas e com menos candidatos, "é mais fácil para o eleitor acompanhar".

Apesar disso, Torres afirma que existem outros elementos que contam, para além das derrotas eleitorais, como "se está trabalhando no seu município e nos municípios vizinhos nessa lógica de construir relações, de liderar um grupo político em uma determinada região".

"Temos que pensar as eleições como vitrines, que vão construindo, a longo prazo, a imagem do político em uma região, consolidando a imagem do político. Mas eleição isolada não opera milagres. É preciso trabalhar no interstício entre uma eleição e outra", ressalta a professora.

