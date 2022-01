Ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio testa positivo para Covid-19

O ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio anunciou, em seu perfil na rede social Instagram, que testou positivo para a Covid-19 e para a influenza. O médico, que está fazendo pós-doutorado em São Paulo em Economia Política, afirmou ainda que está somente com sintomas leves e de gripe comum. Ele está em isolamento domiciliar na Capital.

Roberto Cláudio está imunizado contra as doenças. “Quero reiterar a importância da vacinação, do uso de máscaras e de higienizar as mãos para enfrentarmos esse grande desafio para a humanidade, que é a pandemia de Covid”, escreveu, na rede social.