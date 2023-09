Ex-opositores, Elmano e Vitor Valim visitam obras em Caucaia e trocam promessas de apoio para 2024

Adversários na última disputa pela Prefeitura de Caucaia, o governador Elmano de Freitas (PT) e o prefeito da cidade, Vitor Valim (PSB), têm expectativas de seguir juntos na campanha eleitoral de 2024. Durante visitas a obras estruturantes do município na manhã desta terça-feira (5), os dois trocaram elogios e também indicativos de aliança para o próximo ano.

Assim como ocorre quando questionado sobre as eleições em Fortaleza, Elmano afirmou que quer "esperar 2024 para conversar sobre a eleição". Contudo, fez questão de lembrar que, em 2022, Valim apoiou tanto a candidatura dele ao Palácio da Abolição como a de Lula para a presidência da República.

O governador indicou que será "um gesto importante", nas eleições de 2024, "reconhecer esse esforço e esse trabalho" de Vitor Valim. Por sua vez, o prefeito disse que se sente como "parte do projeto dele (Elmano)". "Foi um governador (com) que eu trabalhei desde a primeira hora", ressaltou.

Ao falar sobre a possibilidade de "continuidade do projeto" em Caucaia, Valim ressaltou que pretende contar tanto com o apoio do governador Elmano de Freitas como do ministro da Educação, Camilo Santana (PT). "O meu, você já tem", respondeu Elmano.

Apesar das declarações do governador, o diretório municipal do PT decidiu, ainda em junho, pela candidatura própria do partido nas eleições municipais em Caucaia. No período da decisão, Vitor Valim ainda estava sem partido e havia possibilidade de filiação dele ao PT.

Legenda: O prefeito Vitor Valim com o governador Elmano de Freitas e apoiadores em visita a obras em Caucaia Foto: Fabiane de Paula

Contudo, ele se filiou, no final de agosto, ao PSB, na mesma solenidade em que o ex-deputado estadual, Eudoro Santana, pai do ministro da Educação, assumiu a presidência da legenda no Ceará.

'Política pela política'

Eleito pela oposição em 2020, Valim se aproximou da gestão estadual ainda durante o primeiro ano de mandato, quando Camilo Santana estava à frente da gestão estadual. Desde então, tem seguido alinhado com o grupo governista, inclusive com forte apoio na campanha eleitoral de 2022.

Antigos aliados, como o vice-prefeito de Caucaia, Deuzinho Filho (União), e a deputada estadual, Emília Pessoa (PSDB), romperam politicamente com o prefeito e não devem apoiá-lo na tentativa de reeleição em 2024. Deuzinho, inclusive, já lançou pré-candidatura à Prefeitura, com o apoio do ex-deputado federal Capitão Wagner (União).

Sobre a possibilidade de diálogo com os ex-aliados, Valim garante estar "aberto". "Qualquer um que, hoje, esteja como adversário desse projeto, eu sempre estou aberto ao diálogo, que eu acho que, no diálogo, a gente constrói", garantiu.

Contudo, disse que o foco agora não é esse, e sim "trabalhar, entregar para a população". "Não promessa e sim coisas reais. (...) E este povo que sobra tempo para fazer política, fica realmente só nas ideias", alfinetou.

Sem citar nomes, ele disse que "essa turma tem tempo ocioso" e "pensa na política pela política". Sobre o risco de concorrer à reeleição isolado, ele disse que "o foco está na população" e que, se não houver aprovação das pessoas, "não vai ser todo o conchavo político ou todos os políticos que vão realmente (fazer) esse projeto continuar".

Continuidade e alinhamento

Durante a manhã, Elmano e Valim visitaram quatro obras estruturantes que contam com recursos do Governo do Ceará. Eles passaram pelo canteiro da duplicação da CE-090 e estiveram também na recuperação de estradas vicinais, na conclusão do Mercado das Malvinas e nos três primeiros espigões construídos no Icaraí, que devem ter o processo de urbanização iniciado em breve, segundo a gestão municipal.

Em entrevista, o prefeito de Caucaia falou sobre a parceria com a gestão estadual e do desejo de que "esse projeto possa ter continuidade também aqui em Caucaia". "Esse projeto de governo, de desenvolvimento, de olhar humanitariamente para as pessoas, eu quero que continue", disse.

Sem mencionar diretamente a decisão do PT Caucaia de ter candidatura própria – ou como deve ficar o apoio à Valim caso a definição se mantenha – Elmano disse que, em 2024, pretende conversar para "garantir que o projeto político de Caucaia permaneça alinhado com o Governo do Estado".

Ele reforçou ainda que respeita "compromissos políticos" e que Valim "foi um prefeito muito correto conosco", citando a campanha eleitoral de 2022.