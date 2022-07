Ex-ministra Damares Alves é internada em hospital em Brasília

Damares Alves, ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos do governo Bolsonaro, foi internada na última quinta-feira (21), em Brasília. Segundo assessoria, que divulgou nota na tarde de sexta-feira (22), ela passou por um check-up médico e estava bem.

Há cerca de um mês, Damares ficou internada para o tratamento de uma broncopneumonia e passou cinco dias no hospital. Dessa vez, ainda segundo a assessoria, ela receberia alta na sexta-feira.

Na última terça-feira (19), Damares participou de reunião no Palácio do Planalto com o presidente Jair Bolsonaro (PL), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), o ex-governador José Roberto Arruda (PL) e a deputada federal Flávia Arruda (PL). Na ocasião, ela teria retirado a candidatura ao Senado.

Ainda na mesma data, a ex-ministra deixou o Palácio do Planalto sem falar sobre o assunto. Além disso, desde quarta-feira (20), ela participa de reuniões com o partido Republicanos para definir qual será o próprio destino político.