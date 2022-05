Ex-governador do Ceará, Camilo Santana testa positivo para Covid-19

O ex-governador do Ceará, Camilo Santana (PT), anunciou, na noite desta terça-feira (10), que testou positivo para Covid-19. A informação foi compartilhada nas redes sociais.

Camilo informou que resolveu fazer o teste "após sentir um pouco a garganta". Esta é a segunda vez que o petista testa positivo para a doença. A primeira vez foi em outubro de 2020.

"Graças ao fato de já ter tomado as três doses da vacina, estou apenas com sintomas leves. Permanecerei isolado nos próximos dias me recuperando plenamente", disse o ex-governador.

Camilo é mais um político a anunciar o resultado positivo para Covid-19. No último sábado (7), Geraldo Alckmin não participou presencialmente do lançamento da chapa com Lula por estar com a doença.

Já nessa segunda (9), o pré-candidato à Presidência da República, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), compartilhou ter sido diagnosticado com Covid-19. Ele disse estar com sintomas leves.