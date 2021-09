Ex-deputado Tomaz Holanda assume comando do Avante no Ceará e se finca na oposição para 2022

O ex-deputado estadual Tomaz Holanda deixou o PTC e assumiu a presidência do Avante no Ceará, partido de oposição no Estado, de olho nas eleições de 2022.

Tomaz Holanda teve desentimentos com a cúpula nacional do PTC, no ano passado, após declarar apoio à candidatura do deputado federal Capitão Wagner (Pros) à Prefeitura de Fortaleza.

Até então, o PTC fazia parte do grupo governista no Estado, que lançou a candidatura de José Sarto (PDT) na disputa pelo Paço Municipal.

Tomaz Holanda foi aliado do governador Camilo Santana (PT) quando era deputado estadual e, depois de perder a eleição para deputado federal em 2018, ganhou o cargo de assessor especial da Casa Civil.

Mas, de lá para cá, teve desgastes com interlocutores do Governo até decidir romper e embarcar no grupo de oposição no Estado, liderado por Capitão Wagner.

Troca

No início deste mês, Tomaz Holanda assumiu o comando do Avante no Ceará, que estava sendo presidido pelo ex-deputado federal Cabo Sabino, apontado como um dos líderes do motim da PM no Ceará em 2020 e adversário do grupo governista.

Tomaz Holanda deve disputar, de novo, a vaga de deputado estadual em 2022, desta vez, no grupo da oposição.