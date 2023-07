Ex-deputado Boca Aberta é preso por porte ilegal de arma de fogo em operação do MP

O ex-deputado federal Emerson Miguel Petriv (Pros), conhecido como Boca Aberta, foi preso em flagrante nesta quarta-feira (19), em Londrina, no Paraná, por porte ilegal de arma de fogo. A prisão aconteceu durante uma operação do Ministério Público (MP-PR), que cumpriu mandados de busca e apreensão sobre um esquema de "rachadinha" envolvendo o parlamentar.

Durante a ação, além do armamento, foram apreendidos celulares e computadores do ex-parlamentar. Emerson Miguel Petriv agora está sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, segundo determinação da 3ª Vara Criminal de Londrina.

Conforme testemunhas, o ex-deputado atacava vítimas nas redes sociais frequentemente, para tentar atrapalhar o andamento do processo contra ele.

Boca Aberta foi eleito como deputado federal em 2019 e teve o mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2021 por quebra de decoro parlamentar e denunciação caluniosa.

Polêmica com Artur do Val

Em junho de 2022, Boca Aberta entrou em uma briga com Arthur do Val durante uma manifestação do Movimento Brasil Livre (MBL). O caso aconteceu em Londrina, no Paraná.

Devido à briga, Arthur do Val, que recebe o apelido de "Mamãe Falei", registrou um boletim de ocorrência contra Boca Aberta.

No vídeo, Boca Aberta desce de um caminhão, segurando um microfone, após ser cobrado por membros do MBL. "Tira a mão de mim", afirma. Petriv chega a dizer ofensas sobre Arthur.

As pessoas ao redor riem do caso, mas a confusão se intensifica depois de Boca Aberta dar um tapa em Mamãe Falei. "Você merece levar tapa na cara, rapaz", diz Petriv.