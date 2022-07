Evandro Leitão pede que deputados deem exemplo e não levem "brigas rasteiras" para AL nas eleições

Às vésperas do recesso parlamentar, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), deputado Evandro Leitão (PDT), pediu aos seus pares que "deem exemplo" e não levem "brigas rasteiras" para a Casa durante a campanha eleitoral.

A sessão desta sexta é a última antes do recesso parlamentar. Com isso, os parlamentares devem voltar à Casa somente em agosto, no período de campanha e quando os candidatos devem estar definidos.

Já antecipando A utilização da tribuna com fins eleitorais, Evandro pediu para os deputados manterem o respeito entre si durante os debates na volta dos trabalhos.

Evandro Leitão Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará "Temos situações em que nós somos líderes e temos que dar exemplo. E o exemplo que peço, enquanto presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará até 31 de janeiro de 2023, é que nós nos respeitemos. É que nós possamos ter a condição de não trazer para essa tribuna brigas rasteiras, situações que não nos engrandeceM"

Discursos eleitoreiros

Com a aproximação do pleito, os deputados têm aproveitado o espaço de discursos no plenário para defender seus pré-candidatos e levantar temas polêmicos com cunho eleitoral.

Somente nesta semana, parlamentares do grupo governista utilizaram seus momentos de fala durante o Grande Expediente para defender "o direito" à reeleição da governadora Izolda Cela (PDT). Ela e o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) polarizam uma disputa interna e externa no PDT em torno do nome que deve ser escolhido para concorrer à sucessão estadual.

Os dois são pré-candidatos ao Palácio da Abolição pelo partido, assim como Evandro Leitão e o deputado federal Mauro Filho.

Além disso, parlamentares da oposição têm usado o espaço para se posicionar contra o Governo e repercutir decisões no âmbito da CPI do motim, instalada para investigar o envolvimento de associações militares com a paralisação de fevereiro de 2020. Discursos em prol da redução do ICMS também esquentaram os debates.

Última sessão antes do recesso

Nesta sexta-feira (15), os deputados estaduais aprovaram o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), responsável por definir as regras necessárias para o Executivo elaborar o projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2023 - que será enviada no próximo semestre. Os parlamentares só podem sair de recesso após a aprovação da LDO.

Na ocasião, Evandro Leitão aproveitou para fazer o balanço do trabalho da Casa durante o primeiro semestre e parabenizar servidores e parlamentares.

Evandro Leitão Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará "É importante que nós possamos, nesse primeiro momento, prestarmos conta à população cearense daquilo que está sendo realizado, do que está sendo feito na Casa. Nós temos como missão legislar, fiscalizar e também ter a sensibilidade com os problemas da população, dando o mais devido retorno"

Ele ressaltou, inclusive, números importantes sobre o trabalho do Legislativo. Somente de janeiro até o momento, segundo ele, 248 projetos de lei foram apresentados por deputados; 249 pareceres em mensagens do Executivo foram dados; outros 264 pareceres em projetos de lei; e 29 audiências públicas foram realizadas.

Ainda na sessão desta sexta, ele divulgou a data da cerimônia de posse dos aprovados no concurso da Assembleia, que ocorrerá no dia 26 deste mês.