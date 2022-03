"Espero que faça bom uso", diz Cid sobre vitória de Capitão Wagner com União Brasil

O senador Cid Gomes (PDT) comentou a recente conquista da presidência estadual do União Brasil pelo deputado federal Capitão Wagner (UB). "Conseguiu um partido grande, o maior partido do Brasil. Espero que faça bom uso", disse o ex-governador do Ceará.

A declaração foi feita durante o congresso estadual do PSB, ocorrido nesta sexta-feira (25) na Assembleia Legislativa do Ceará. A solenidade contou com a presença de diversas lideranças do PDT, incluindo o senador cearense.

Mesmo antes da formalização do União Brasil junto ao Tribunal Superior Eleitoral, o diretório estadual já era alvo de disputa entre os governistas e a oposição. Apesar das tentativas do ex-presidente do DEM, Chiquinho Feitosa, de manter o comando do partido, Capitão Wagner acabou vencendo a queda de braço.

A sigla é estratégica, já que possui a maior bancada no Congresso Nacional, garantindo maior tempo propaganda no rádio e TV, além de mais recursos para a campanha eleitoral.

Apesar da vitória de Wagner, Cid Gomes afirma que não há mudanças nos planos para a disputa de outubro. "Muda não, continuamos nas nossas mesmas estratégias".

Críticas a Ciro

O senador também rebateu críticas feitas por Capitão Wagner ao pré-candidato a presidência da República, Ciro Gomes (PDT). Durante evento de filiação do União Brasil, na última terça-feira (22), Wagner acusou Ciro Gomes de "ingraditão e desrespeito" por conta das críticas que o ex-ministro faz frequentemente ao ex-presidente Lula (PT) - de quem já foi ministro de Estado.

“Quando o Ciro bate no Lula: ele era da casa do Lula, ele era ministro do Lula, isso se chama ingratidão e desrespeito e oportunismo”, disse na ocasião.

Indagado sobre as críticas, Cid chamou Wagner de "oportunista". "Ele critica ou elogia o presidente Lula? Ele critica ou elogia o Bolsonaro?" O senador afirmou ainda que os posicionamentos de Ciro "são bem claros". "Ele (Wagner) É Bolsonaro, é Lula, o que é que ele é? É um oportunista", afirmou.