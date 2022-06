Em visita ao Ceará, ministro da Educação é alvo de protesto de alunos do IFCE de Iguatu

Em visita ao Ceará, na manhã desta quinta-feira (23), para assinar um protocolo de intenção para a instalação de um curso de medicina no campus do Instituto Federal do Ceará (IFCE) em Iguatu, o ministro da Educação, Victor Godoy, foi recebido por protesto de estudantes da unidade de ensino. O local teve acesso restrito.

O ministro chegou à instituição acompanhado do suplente de deputado cearense Nelho Bezerra (União), que assumiu em março a vaga de Capitão Wagner (União), licenciado para cuidar da campanha eleitoral. Na ocasião, também estiveram presentes o prefeito de Iguatu, Ednaldo Lavor (PSD), o reitor do IFCE, José Wally Menezes, e outros membros da unidade.

No local, um grupo de estudantes seguravam cartazes com frases como "Não fature com o meu futuro", "Fora Bolsonaro" e "Educação para quem?". Policiais foram chamados para retirar os alunos do local. O ministro não chegou a ter contato com o grupo, utilizando outro acesso no prédio.

A manifestação ocorre após uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê a cobrança de mensalidade em universidades públicas do País voltar aos debates na Câmara dos Deputados.

Legenda: Policiais foram chamados para retirar os alunos do local Foto: Theido Henrique/VC Repórter

A matéria, todavia, não tem data para ser pautada, conforme informou o presidente da Casa, deputado Arthur Lira (PP-AL) no fim de maio.

Nesta tarde, o ministro segue para o Piauí, onde deve inaugurar uma escola cívico-militar na cidade de Picos.

*Colaborou Wandenberg Belém, de Iguatu.