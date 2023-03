Em resposta a embates entre Sarto e Elmano, Camilo diz que política se faz com 'respeito'

Em meio às recentes trocas de farpas entre o governador Elmano de Freitas (PT) e o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), disse que “política precisa ser feita com respeito”, e que as diferenças precisam ser respeitadas.

Essa é a primeira fala do ex-governador cearense após se tornar público o embate entre o atual chefe do Executivo e o gestor da Capital, na semana passada, após o anúncio do novo preço da passagem do transporte público em Fortaleza.

“O que eu acho é que a política precisa ser feita com respeito às pessoas. Nós vivemos em uma democracia, as pessoas têm divergências, diferenças. Mas tudo precisa convergir com o objetivo de melhorar a vida das pessoas independente de que partido estejam, independente da ideologia política”, disse o ministro.

Embate

Sarto, em publicação nas redes sociais, disse que a prefeitura não recebeu o subsídio de R$ 3 milhões do Governo do Ceará neste ano. "Chegamos em março de 2023 e, até agora, esse recurso do Estado não chegou", disse.

O governador rebateu as afirmações e se manifestou sobre o reajuste de 15% das passagens de ônibus em Fortaleza.

Nas redes sociais, Elmano disse que a gestão estadual ajuda a manter o transporte público da capital por meio da redução em 66% na base de cálculo do ICMS do Diesel, em cerca de R$ 30 milhões por ano.

"Lamento que o prefeito não fale exatamente toda a verdade dos fatos", disse o governador. Ele lembrou ainda de sua promessa de campanha de garantir gratuidade no transporte da Região Metropolitana de Fortaleza.

O prefeito José Sarto afirmou que o Sindiônibus havia reivindicado ajuste da tarifa inteira para R$ 5,40, o que foi negociado pela gestão municipal, chegando ao valor de R$ 4,50 e redução da meia.