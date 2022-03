Em Quixadá, Bolsonaro inaugura cisterna em casa de família

Minutos após desembarcar em Quixadá, no Ceará, o presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpriu a primeira agenda prevista na cidade e inaugurou cistena construída em casa de família do município. Ao todo, o Governo Federal entrega 74 equipamentos do tipo, chamados de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água (SSAA).

A previsão é que 15 municípios, 90 comunidades e 23.808 cearenses sejam contemplados. Também são inaugurados 973 poços, que beneficiarão 58.380 moradores da região.

O mandatário ainda participa, nesta tarde, da cerimônia de lançamento do "Força Tarefa das Águas". Esta é a sexta visita do chefe do executivo nacional ao Ceará.

No último dia 8 de fevereiro, o presidente visitou Jati, na Região do Cariri, para liberar as águas da barragem do município. Desde que tomou posse, Bolsonaro já esteve seis vezes no Ceará.

Após desembarcar na cidade, o presidente fez trajeto em carro aberto até o local do evento oficial.