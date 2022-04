Em giro pelo País, Eduardo Leite prepara evento ao lado de Tasso Jereissati em Fortaleza

O ex-governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB) estará em Fortaleza na próxima quarta-feira (20), para um evento junto ao senador Tasso Jereissati (PSDB). Será a primeira agenda do tucano no Ceará enquanto pré-candidato à presidência da República.

A expectativa é que Leite ministre uma palestra aos correligionários sobre as experiências à frente do governo do Rio Grande do Sul. O encontro ocorrerá no auditório da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), às 18 horas.

Apesar da confirmação do evento através do diretório estadual do PSDB, a assessoria do ex-governador informou que as agendas ainda estão sendo fechadas, inclusive acerca de possíveis eventos ao redor do País.

Leite renunciou ao cargo no último dia 31 de março, prazo máximo para desincompatibilização de políticos que queiram se candidatar nas Eleições de 2022.

Tasso e Leite

O ex-governador recebeu o apoio de Tasso para se manter no partido e permanecer como pré-candidato mesmo após o resultado das prévias do PSDB, que escolheu o ex-governador de São Paulo João Doria como pré-candidato indicado oficialmente pela sigla.

O senador cearense chegou a abrir mão de sua pré-candidatura para apoiar o ex-chefe do Executivo gaúcho.

Em recente manifestação da cúpula do PSDB, Tasso assinou uma carta pedindo que Eduardo Leite permanecesse do partido, e não abrisse mão de concorrer ao Planalto em outubro. Havia uma especulação de que Leite pudesse migrar para o PSD, mas ele decidiu permanecer na sigla tucana.

Tasso afirma no manifesto que "o momento é de união em torno de um projeto que recoloque a Nação no caminho certo. A maioria dos brasileiros, cansada de tanto extremismo, está à espera do retorno à normalidade".