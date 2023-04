Em crise causada pelas chuvas, prefeituras do Ceará atrasam envio de decretos de emergência à Alece

As fortes chuvas no Ceará têm cobrado ações emergenciais dos municípios que, diante da crise que já enfrentam, buscam agora mais recursos juntos aos governos federal e estadual. Esse diálogo tem passado, inclusive pelo Poder Legislativo, com a aprovação de ajuda do Executivo. Para além dos recursos, as prefeituras precisam garantir segurança jurídica para as decisões em situação de urgência, para isso precisam aprovar os decretos de emergência junto ao poder fiscalizador, o que tem se arrastado no Estado.

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PDT), informou que havia a expectativa de votar nesta semana os decretos municipais de emergência e de calamidade pública em decorrência das chuvas. A declaração foi feita em coletiva de imprensa no último dia 30. Apesar da celeridade que o tema exige, ainda não há sinalização da Mesa Diretora sobre a apreciação das peças.

Até aquele momento, Evandro informou que cerca de dez pedidos foram enviados à Casa. Ele também observou que a análise sobre os decretos precisava acontecer com velocidade para que as ações de assistência fossem executadas o "mais breve possivel".

Há quase um mês desde o primeiro decreto, o Legislativo ainda não apreciou as peças – 19 no total.

De acordo com boletim atualizado pela Defesa Civil Estadual nessa quinta-feira (6), estão em situação oficial de calamidade pública um município e em situação de emergência, 18 cidades cearenses.

Na primeiro condição, encontra-se Milhã. Já na segunda, Altaneira, Missão Velha, Aratuba, Antonina do Norte, Guaramiranga, Itapipoca, Uruburetama, Porteiras, Deputado Irapuan Pinheiro, Tururu, Senador Pompeu, Itapajé, Umirim, Pedra Branca, Barreira, Umirim, São Benedito, Piquet Carneiro e Lavras da Mangabeira.

Entenda a situação

Os entes federados têm um orçamento específico para a Defesa Civil anualmente. Em uma situação de desastre natural, como a que se observou em muitos municípios cearenses no início deste ano com as chuvas, os gastos nesse campo aumentam consideravelmente.

A situação de emergência e de calamidade pública decretada abre margem legal para que as gestões locais invistam mais recursos para amparar as famílias e reparar os danos locais sem a necessidade de licitação. Contudo, isso só pode ser feito após o aval da Assembleia, que deve analisar os decretos de forma célere, já que eles duram apenas 180 dias.

As administrações municipais também requisitaram recursos do Governo do Estado e da União, que estão sob análise. Pedra Branca, por exemplo, pediu R$ 22 milhões ao Ministério do Desenvolvimento Regional para ações de restalebecimento do cenário, como a reconstrução de estradas, entre outras funções.

Caso o pedido seja confirmado pelo Planalto, a Prefeitura deve elaborar um plano de trabalho a ser enviado à Brasília para que o dinheiro seja recebido e as obras iniciem. A expectativa, obviamente, é que isso ocorra antes do fim da vigência da situação de emergência.

Ajuda aos municípios

Até o momento, há 611 desabrigados, 2240 desalojados, 29 casos feridos e 7 mortos em decorrência das fortes chuvas. O relatório da Defesa Civil do Ceará mostra, ainda, que 78.842 pessoas ao todo foram afetadas pelas precipitações no Estado.

A Secretaria da Proteção Social (SPS) realiza a distribuição de colchões e cestas básicas nesses municípios, além de enviar equipes para acompanhar os atendimentos às famílias desabrigadas in loco.

Em boletim divulgado na quarta-feira (5), o Executivo informou que já realizou doações de 860 cestas básicas, 1.582 quilos de alimentos in natura e macarrão do programa Mais Nutrição e 464 colchões a nove localidades.

Um lei estadual aprovada pela Assembleia há duas semanas prevê uma série de outras medidas de responsabilidade da SPS que ainda aguardam execução. São elas:

Conceder aluguel social a famílias desabrigadas ou que, por residirem em área de risco, precisarem ser provirosiamente transferidas para moradia segura;

Proceder à transferência das famílias nas condições citadas acima para moradias definitivas adquiridas ou desparopriadas para essa finalidade ou para moradias disponibilizadas em programa social de governo;

Outras providências que, a juízo da autoridade competente, considerem-se necessárias para o enfrentamento da situação de anormalidade.

A secretaria vai começar a implementar essas ações após a finalização da análise dos decretos e dos relatórios que os acompanham pela Defesa Civil, informou o assessor especial de Relação Com os Municípios da Casa Civil, Arthur Bruno.

Um grupo de trabalho em âmbito estadual também coordena medidas com apoio da Casa Civil, da SPS, dos Recursos Hídricos (SRH), das Cidades (SCidades), da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e da Superintendência de Obras Públicas (SOP). Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Casa Militar, Funceme, Sohidra e Cogerh também participam.