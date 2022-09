Em busca de apoio no Interior, Elmano aposta em relação com Camilo e Izolda: 'avançar o trabalho'

O candidato a governador Elmano de Freitas (PT) aposta na relação com Camilo Santana (PT) e com a governadora Izolda Cela (sem partido) para melhorar os índices de intenção de voto na Capital e também no interior. Pesquisa Ipec divulgada no último dia 1º mostra que o petista tem 20% das intenções na Região Metropolitana de Fortaleza e 18% nos demais municípios.

Elmano participou de um ato de campanha na manhã desta segunda-feira (5), na comunidade 30 de Abril, no bairro Castelão. Ele esteve acompanhado do candidato ao Senado Federal, o ex-governador Camilo Santana. Os dois fizeram uma caminhada junto com apoiadores.

O petista também mencionou ações para geração de empregos no Estado e argumentou que a construção de hospitais também é um atrativo para investidores.

Elmano Freitas (PT) Candidato a governador Seja na área de tecnologia da informação, seja na área de energias renováveis, seja na área de turismo, são todas as possibilidades para enfrentar esse drama

Questionado sobre os números da pesquisa Ipec e como ele avalia a melhor estratégia para crescer os números no interior e Região Metropolitana, o candidato apostou na "continuidade do trabalho de Camilo e Izolda".

O candidato do PT disse que pretende aumentar o número de escolas de tempo integral, e "interiorizar ainda mais a Saúde". Elmano afirmou que uma de suas prioridades é a conclusão do hospital da UECE e a construção de três novos hospitais.

Legenda: Camilo e Elmano m oto com apoiadores na manhã desta segunda-feira (5). Foto: Felipe Azevedo

Apoio de Cid a Camilo O candidato a senador Camilo Santana falou sobre o apoio que recebeu publicamente do ex-governador e atual senador Cid Gomes (PT). No sábado (3), Cid esteve em um evento em Sobral e disse que irá trabalhar pela eleição do petista. Na disputa pelo Executivo, no entanto, o parlamentar afirmou que irá se manifestar apenas se houver segundo turno. "Só agradeço o carinho, o apoio, a confiança do ex-governador Cid, atual senador, e reafirmo a nossa relação, a nossa amizade, nosso carinho. E isso demonstra o caminho certo para o estado do Ceará", afirmou Camilo.