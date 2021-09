Em agendas com pedetistas, Roberto Cláudio se reúne com presidente da Câmara de Fortaleza

Desde que voltou a Fortaleza, no mês passado, o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) mantém uma intensa agenda de encontro com autoridades pedetistas. Nesta terça-feira (14), ele se reuniu com o presidente da Câmara Municial de Fortaleza, o vereador Antônio Henrique (PDT).

Nas redes sociais, o parlamentar exaltou a parceria com o ex-chefe do Executivo municipal. "Durante a sua gestão, (Roberto Cláudio) contribuiu com o desenvolvimento de Fortaleza, principalmente os bairros da periferia, como Parque Presidente Vargas, Planalto Vitória, Aracapé, Parque Santa Rosa, entre outros", disse Henrique.

De volta para a Capital

O atual prefeito, inclusive, foi um dos primeiros pedetistas a serem visitados por Roberto Cláudio. Em 30 de agosto, os dois se encontraram no Paço Municipal. Já no último fim de semana, o ex-prefeito esteve no Cariri, para encontros com lideranças regionais do partido. Nesse meio tempo, o ex-chefe do Executivo municipal esteve com o senador Cid Gomes (PDT).

Além do ex-prefeito, a comitiva pedetista que viajou ao interior no fim de semana contava com a presença de nomes como Mauro Filho, secretário do Planejamento e Gestão, Izolda Cela, vice-governadora do Estado, e Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará.

A presença do quarteto ganha destaque porque, nos bastidores, dirigentes pedetistas dizem que é desse grupo que deve sair um nome para representar o PDT na disputa pelo Governo do Estado.

Entre eles, Roberto Cláudio larga na frente com o apoio já declarado do senador Cid Gomes. Em entrevista recenete, o parlamentar afirmou que “o melhor nome do PDT nesse momento, o mais popular, o que aparece com mais chances nas pesquisas eleitorais, é o do ex-prefeito de Fortaleza”.