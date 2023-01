Elmano recebe secretários para ‘primeira leva’ de reuniões individuais

De volta ao Ceará após acompanhar a posse de Lula (PT) como presidente e de Camilo Santana (PT) como ministro da Educação, o governador Elmano de Freitas (PT) iniciou uma sequência de reuniões com secretários nesta terça-feira (3).

Pela manhã, em entrevista ao Diário do Nordeste, o petista adiantou que pretende fazer uma reunião com toda equipe de auxiliares nas próximas semanas.

"Nós vamos fazer uma reunião com todo o secretariado, inclusive com os que serão futuramente nomeados, para que nós possamos, em algumas áreas, delimitar bem qual é o foco de cada secretaria", afirmou.

Agenda cheia

O primeiro encontro de Elmano foi com o secretário chefe da Casa Civil, Max Quintino, aquele que deve ser seu braço direito nas articulações. Em seguida, a dupla passou a receber outros integrantes do secretariado.

Responsável por gerenciar uma das áreas historicamente mais sensíveis do Estado, Samuel Elânio, da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), foi recebido pelo governador para tratar de "ações e projetos para reforçar a área da segurança".

Em seguida, Elmano recebeu a secretária da Saúde, Tânia Mara Coelho. O petista reforçou o compromisso de que a pasta seja tratada com prioridade.

No encontro, eles conversaram sobre compromissos firmados na campanha do governador, como o mutirão da fila de cirurgias eletivas, que o petista prometeu zerar, e o andamento das obras do hospital universitário da Uece, previsto para ser finalizado neste ano.

Elmano também prometeu ampliar a rede de assistência, que foi debatido pelos dois no encontro. No fim da tarde, o chefe do Executivo estadual conversou com Salmito Filho (PDT), deputado estadual que irá assumir como secretário de Desenvolvimento Econômico.

"Ele terá a missão de aproximar investidores do Estado, buscando aproveitar nosso potencial econômico nas mais diferentes áreas, como na produção de Hidrogênio Verde, que coloca o Ceará em posição de destaque no debate sobre transição energética no Brasil", disse Elmano.