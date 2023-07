Elmano quer negociar recursos com deputados federais e senadores cearenses para tratamento de câncer

O governador Elmano de Freitas (PT) quer o apoio de deputados e senadores cearenses para a interiorização dos serviços de tratamento contra o câncer no Ceará. Uma das promessas de campanha do governador em 2022, a meta é que o tratamento seja oferecido nos hospitais regionais do estado, diminuindo a locomoção de pacientes que, por vezes, precisam se deslocar para Fortaleza para serem atendidos.

"É preciso ampliar. E o que eu penso é que nós poderemos fazer um grande entendimento político de que efetivamente as pessoas que hoje sofrem com o câncer no Ceará merecem de nós absoluta unidade, por mais diferenças políticas que possamos ter, nós não temos diferença quando diz respeito de que o estado deve garantir a essas pessoas um tratamento digno", ressaltou.

A declaração foi dada, nessa quinta-feira (27), durante entrevista à Live Ponto Poder. Ele disse que esteve, na última segunda-feira (24), com o coordenador da bancada cearense, o deputado federal licenciado Eduardo Bismarck (PDT), e sentiu, “da parte dele, muita boa vontade para poder sentar com a bancada federal e nós, assim, podermos encontrar um entendimento comum”.

Elmano afirmou que a secretária de Saúde, Tânia Mara, já está com o projeto pronto para apresentar a deputados e senadores. O governador reforçou a necessidade de "maturidade política" nessa discussão, mas que caberá a ele "reconhecer o esforço que cada um fez de colocar o recurso para que aquilo aconteça".

"Eu quero quando for anunciar o serviço, chamar toda a bancada federal e de maneira pública, como deve ser, agradecer a cada um e a cada uma que propiciou aquele serviço que está sendo prestado ao povo cearense", disse.

Um dos mecanismos que a bancada federal de cada estado no Congresso Nacional tem para envio de recursos são as emendas de bancada - que são de execução obrigatória pelo governo federal. Na bancada cearense, contudo, o envio de recursos para projetos do governo estadual foi impasse em 2021 e 2022.

Impasses com emendas de bancada

Nos últimos dois anos, havia negociação para que metade dos recursos dessas emendas fosse enviada para financiar as obras do Hospital Universitário da Uece. Em 2021, a bancada acabou chegando a um acordo - apesar do Ceará acabar como último estado a enviar as indicações. Já no ano passado, o montante de R$ 284 bilhões acabou sendo fatiado entre os 25 parlamentares que formam a bancada cearense.

Apesar disso, Elmano de Freitas está otimista quanto a uma unificação em torno do tema. "Eu tenho a impressão que esse tema nos unifica. Eu estou muito animado que a gente possa, numa discussão com a bancada, garantir isso", ressalta. “Mas também pode ser que eles escutem outras demandas e possam trazer outras possibilidades e, portanto, tentar estar aberto também a ouvir sugestões dos parlamentares”, completou o petista.

Elmano citou ainda a reunião que teve com deputados e senadores cearenses em Brasília, no início de julho. Na ocasião, o principal foco era a discussão sobre a Reforma Tributária - que foi aprovada na mesma semana pela Câmara dos Deputados.

"Foi um gesto muito importante. Lá estavam os deputados do PT, do PDT, do MDB, estavam deputados do PL, estava o senador do Novo, estava a nossa senadora do PT, o senador do PDT. Então estávamos todos. Então, eu acho que isso demonstra uma maturidade política", aponta.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil