Elmano de Freitas faz primeira reunião com todos os secretários nesta quarta-feira (11)

O governador Elmano de Freitas (PT) faz nesta quarta-feira (11) a primeira reunião com todos os secretários do novo governo. O encontro será no Palácio da Abolição, por volta das 14 horas, e deve tratar, entre outros pontos, dos ataques terroristas ocorridos em Brasília no último domingo (8).

Apesar de já ter se reunido com o corpo do secretariado em outras oportunidades, essa será a primeira reunião com todos os membros do primeiro escalão do governo.

Elmano de Freitas deu posso ao secretariado no dia 1º de janeiro. Como uma promessa de campanha, o chefe do Executivo nomeou os membros com equidade de gênero.

Ele também anunciou a equipe de secretários que deve lhe auxiliar no Poder Executivo, bem como a criação de novas pastas e desmembramentos de outras. Agora, o Governo do Ceará terá 32 secretários.

Para consolidar as novas pastas e remanejar orçamento, o petista deve enviar um projeto de lei com a reforma administrativa para a Assembleia Legislativa no início de fevereiro.