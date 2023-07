Elmano assina projeto que reserva vagas terceirizadas do Estado para beneficiários do CadÚnico

O governador Elmano de Freitas (PT) enviou à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (AL-CE) uma mensagem com um projeto de lei que prevê a reserva de 10% de vagas de contratos terceirizados para beneficiários do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e Bolsa Família. O anúncio foi feito por meio de live no Instagram no perfil oficial do governador na noite desta segunda-feira (10).

O chefe do Executivo Estadual informou que espera que os deputados avaliem e aprovem o projeto, considerado de extrema importância para a Campanha Ceará Sem Fome.

"Que essas pessoas que recebem o cartão [Ceará sem Fome] e o Bolsa Família no futuro não precisem do cartão e que elas tenham na mão uma carteira de trabalho", comentou Elmano.

Estavam presentes na live de Elmano Wellington Dias, ministro Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; Waldez Góes, ministro do Desenvolvimento Regional e a secretária extraordinária de Combate à Pobreza e a Fome, Valéria Buriti.

O ministro Dias comentou: "É uma garantia de respeito ao povo. É uma prioridade a quem mais precisa. Vamos trabalhar juntos, qualificação para bons resultados".