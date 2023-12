Elmano anuncia chamamento de 800 concursados da saúde no Ceará ainda neste mês

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou nesta quarta-feira (27) o chamamento de mais 800 profissionais da saúde para a rede pública do Ceará. Os convocados compõem uma lista de seis mil aprovados em concurso realizado em 2021. A publicação sairá no Diário Oficial do Estado (DOE) de sexta-feira (29).

Só neste ano, entre maio e dezembro, considerando estes 800, foram convocados dois mil concursados da área. E, segundo o chefe do Executivo estadual, a previsão é de que mais mil sejam chamados em 2024 e outros mil em 2025. O restante deverá ser convocado apenas em 2026. "Desta maneira, garantimos a atuação de servidores públicos na rede de saúde do Ceará, algo bem importante", destacou o petista.

Reforço da rede assistencial

Os profissionais serão direcionados para o Nível Central da Secretaria da Saúde e unidades da rede estadual, como o Hospital Geral de Fortaleza (HGF), o Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, o Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), o Hospital Geral Dr. César Cals e outros.

Serão chamados enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, perfusionistas, psicólogos, técnicos de enfermagem e técnicos de farmácia.