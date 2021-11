Eleitores no Ceará poderão solicitar serviços do TRE fora do domicílio eleitoral no Estado

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) decidiu na última sexta-feira (12) que eleitores residentes no Estado, independentemente de seus domicílios eleitorais, vão poder solicitar alistamento, transferência, revisão ou segunda via do título em qualquer unidade de atendimento da região.

A medida é para desburocratizar e dar mais agilidade aos serviços eleitorais.

Ainda não há data para o serviço começar a ser ofertado. O cronograma de implantação do atendimento desburocratizado, segundo o órgão, será feito pela Corregedoria Regional Eleitoral.

Pré-requisitos

A resolução 857/2021, que trata do assunto, detalha que eleitores fora de seus domicílios eleitorais somente poderã realizar operação fora de seu domicílio eleitoral se preencherem os requisitos previstos nas normas que tratam do requerimento de alistamento eleitoral (RAE), como a quitação eleitoral e comprovação de domicílio no município para o qual deseja alistamento, transferência ou revisão.

Caso haja alguma pendência a ser solucionada, o juiz eleitoral da zona onde o eleitor está inscrito poderá convocá-lo para resolver a situação.

O vice-presidente do TRE-CE e corregedor regional eleitoral do Ceará, desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, classificou a decisão do órgão como um “avanço grande” que deve “facilitar muito a vida do nosso eleitor”.