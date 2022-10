Votação para eleger novo presidente do Brasil começa na Nova Zelândia

Já começou a votação para eleger o novo presidente brasileiro no outro lado do mundo. Em Wellington, capital da Nova Zelândia, as eleições 2022 no Brasil iniciaram oficialmente. A cidade está 16 horas à frente do horário de Brasília.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a primeira seção foi aberta pouco após as 8h de domingo no horário local – o que corresponde às 16h de sábado, em Brasília. As informações são do G1.

A votação no exterior segue o horário local de cada país. Por isso, a urna será encerrada às 17h do domingo em Wellington – 1h de domingo em Brasília, quando a eleição em solo brasileiro ainda nem terá começado.

Os resultados serão enviados para a sala de totalização do TSE e divulgados em conjunto com os votos registrados no Brasil a partir das 17h deste domingo. O mesmo acontecerá com todas as urnas no exterior instaladas em países com fuso horário mais avançado que o brasileiro.

Brasileiros aptos a votar

Exatamente 686 eleitores brasileiros estão aptos a votar em Wellington. Brasileiros que votam no exterior podem registrar apenas o voto para presidente da República.

Assim como acontecerá em todas as demais seções eleitorais, o processo de votação começou com a impressão da zerésima – boletim que atesta o fato de a urna estar zerada (sem votos inseridos).