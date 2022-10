Veja o que disseram os deputados federais eleitos no Ceará sobre a vitória de Lula para Presidência

Os deputados fedederais eleitos no Ceará usaram as redes sociais para se manifestar após a confirmação da vitória de Lula (PT) neste domingo (30), na disputa pela Presidência da República.

Lula foi eleito com 50,90% dos votos válidos, contra 49,10% do seu adversário, Jair Bolsonaro (PL). O atual chefe do Executivo, inclusive, não se manifestou acerca do resultados das urnas até a tarde desta segunda-feira (31).

Dos deputados federais cearenses que não fizeram campanha para Lula no segundo turno, apenas Celio Studart e Domingos Neto, ambos do PSD, se manifestaram nas redes.

Repercussão

"Parabenizo Lula pela vitória nas urnas. Na condição de deputado federal, reafirmo meu compromisso com o direito dos animais, a cobrança pelo pagamento do piso da enfermagem e o apoio a pautas que promovam o desenvolvimento e a inclusão social", escreveu Célio Studart.

O deputado eleito Eunício Oliveira (MDB) classificou o resultado das urnas como "uma vitória da democracia". "O amor venceu o ódio. A esperança venceu a medo. A partir de hoje o Brasil volta a ser feliz de novo", disse ainda.

O deputado Idilvan Alencar (PDT), por sua vez, afirmou que a vitória de Lula é uma chance de "unir o Brasil de novo".

"Nunca deixe de acreditar na justiça, ela sempre chega! O Brasil voltando aos trilhos certos do desenvolvimento econômico, humano e social", escreveu o deputado federal José Guimarães, um dos paramentares mais próximos de Lula no Ceará e ex-presidente do PT.

Também do Partido dos Trabalhadores, Luizianne Lins afirmou que "a vitória veio para o povo brasileiro. Com amor, militância, energia e muita luta. Contra toda máquina de fake news, ódio e destruição. Lula venceu e cada um de nós também".

O deputado Robério Monteiro destacou que, com Lula, Camilo Santana, senador eleito, e Elmano de Freitas, governador, o seu reduto eleitoral, o município de Acaraú, será fortalecido.

Presidente do PDT no Ceará, o deputado André Figueiredo comemorou a vitória de Lula. "Que seu próximo governo possa ser símbolo de união e de esperança! Agora é tempo de reconstruir caminhos de liberdade, de paz, de justiça social" disse o parlamentar.

"Lula é o novo presidente! Mais uma prova da robustez de nossa democracia e da força do nordeste. Que ele seja capaz de pacificar o País", publicou o também deputado do PDT, Eduardo Bismarck.

Para José Airton (PT), "o Brasil vai ser feliz de novo", com a vitória do petista.

O deputado federal eleito André Fernandes (PL) publicou um vídeo no qual defende o impeachment do presidente eleito. "Não é hora de desânimo (...) temos a maioria na Câmara Federal e no Senado Federal", disse ainda o parlamentar.

Do PSD, o deputado Domingos Neto desejou "um bom mandato ao presidente eleito. É preciso unir o Brasil para trabalhar nas demandas que o nosso País precisa".

Aliado do presidente Jair Bolsonaro, o deputado cearense Dr. Jaziel reiterou que fará oposição ao PT na Câmara. "Perdemos a batalha, mas não perdemos a guerra. Presidente @jairmessiasbolsonaro deixou um legado gigante e conseguiu fortalecer as suas bases em todo o País", escreveu.

Até o fim da tarde desta segunda-feira (31), 10 parlamentares cearenses eleitos para a próxima legislatura na Câmara dos Deputados não haviam se pronunciado sobre o assunto, são eles:

Júnior Mano (PL)

AJ Albuquerque (PP)

Matheus Noronha (PL)

Mauro Filho (PDT)

Fernanda Pessoa (União)

Luiz Gastão (PSD)

Yury do Paredão (PL)

Danilo Forte (União)

Dr. Jaziel (PL)

Dayany do Capitão (União)