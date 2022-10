Veja o que disseram os deputados estaduais eleitos no Ceará sobre a vitória de Lula para presidente

Os deputados estaduais cearenses eleitos em 2022 se manifestaram nas redes socias sobre o resultado das eleições neste domingo (30). As publiacações partiram de parlamentares de base e oposição ao futuro governo petista.

Nas postagens, apoiadores do presidente eleito afirmam que o resultado das urnas reflete "a união do País". Eles também exaltam a democracria. Os de oposição, por sua vez, afirmam que "a guerra apenas começou" e é hora de "reorganizar forças".

Veja o que disseram os deputados estaduais cearenses sobre a vitória de Lula:

Carmelo Neto (PL) - Desistir não é opção. Presidente Bolsonaro deixa um legado de líderes por todo o Brasil. A semente da mudança foi plantada. Vamos reorganizar as forças e continuar lutando pelo Brasil. Somos mais de 58 milhões! Precisamos estar mais juntos do que nunca.

Evandro Leitão (PDT) - Lula é eleito presidente do Brasil! Parabéns ao povo brasileiro que compareceu às urnas e fez valer a sua cidadania, em especial o povo cearense que em sua maioria fez a escolha pela esperança de um país melhor. Um dia histórico na defesa da democracia.

Fernando Santana (PT) - Lula Presidente do Brasil e o Ceará três vezes mais forte! É Lula, Camilo e Elmano.

Sergio Aguiar (PDT) - A vitória de Lula no segundo turno veio para unir o país e nos dar a esperança de dias melhores. O nordeste, principalmente o Ceará, mostrou sua pujança e sua força e inteligência política. O Brasil agradece e estamos muito orgulhosos.

Romeu Aldigueri (PDT) - Orgulho do nosso Ceará!

Dra Silvana (PL) - O povo escolheu Barrabás uma vez, era de se esperar tudo isso. O Senhor é a nossa bandeira. Ele é por nós.

Renato Roseno (PSOL) - Lula é eleito presidente do Brasil! A esperança e a democracia venceram. Muito obrigado a todas e todos que trilharam, de forma dedicada e generosa, essa árdua caminhada em defesa da democracia e por paz, justiça, direitos e vida.

Cláudio Pinho (PDT) - Cumprimento o presidente eleito Lula. Que ele possa governar para todas e todos os brasileiros, sempre visando o bem-estar, a união e o progresso da nossa gente.

Pr. Alcides Fernandes (PL) - A guerra apenas começou. Não podemos desistir da nação brasileira. O Brasil é nosso.

Marcos Sobreira (PDT) - Nosso país tem um novo presidente! Estamos com as esperanças e forças renovadas para reconstruir um Brasil mais justo e cheio de oportunidade para todos com Lula

Jeová Mota (PDT) - Nova Russas 4x vezes mais forte! Nova Russas e o Ceará mostrou mais uma vez a sua força. Vamos juntos continuar trabalhando pelo povo do nosso estado.

Agenor Neto (MDB) - Lula eleito presidente! Parabéns Lula e Geraldo, que Deus abençoe o governo de vocês e que façam o melhor para o nosso Brasil 🙏🏼

Estaremos sempre juntos, quem ganha é o povo!

Antonio Henrique (PDT) - A população foi às urnas e a maioria decidiu. Parabenizo Lula pela vitória legítima nessa, que foi a eleição mais apertada da história. Desejo sabedoria ao futuro presidente para unir o Brasil e enfrentar os problemas reais do país.

Lia Gomes (PDT) - Fim do pesadelo! Viva o povo brasileiro!

Danniel Oliveira (MDB) - Parabéns ao presidente eleito. Nossa campanha agora será para que o Brasil se pacifique e para que sempre reine a democracia. Desejo um governo próspero, de crescimento regional e com um olhar sempre mais atento aos que mais precisam do poder público.

Legenda: O deputado do MDB Danniel Oliveira comemorou a vitória de Lula nas redes sociais. Foto: Reprodução/Instagram

De Assis Diniz (PT) - Presidente Eleito com sucesso! Meu Nordeste é arretado mesmo, valeu meu povo

Moises Braz (PT) - Quero dedicar essa vitória extraordinária à democracia e ao povo brasileiro. Finalmente, a liberdade está de volta e o povo vai poder sorrir outra vez.

Oriel Filho (PDT) - O Brasil amanheceu nesta segunda-feira (31) com o sentimento de liberdade, amor e mais democracia. Parabéns, presidente Lula!

Estamos juntos!

Salmito (PDT) - Parabéns, presidente Lula!

Alysson Aguiar (PCdoB) - O nosso Ceará, nosso nordeste e o nosso Brasil fez bonito no primeiro e no segundo turno para a grande mudança. Elegemos Lula e a esperança venceu o ódio. Missão cumprida.

Davi de Raimundão (MDB) - Prevaleceu a força do nosso povo nordestino! Parabéns nosso presidente!!!

Luana Ribeiro (Cidadania) - Conseguimos fazer um Ceará 3x mais forte e vamos seguir buscando sempre o melhor para a população.

Jô Farias (PT) - O amor e a esperança venceram! Dia histórico. Difícil. A democracia mostrou a sua força. O resultado das urnas é a vontade do povo.

Julinho (PT) - O Brasil feliz de novo! O Brasil volta a sorrir com Lula presidente!

Juliana Lucena (PT) - O Brasil decidiu que o amor, a esperança e a liberdade é o melhor para o nosso povo. A vitória de Lula acende uma luz em nossos corações e a esperança de um novo tempo com comida na mesa, emprego e desenvolvimento.

Sargento Reginauro (União Brasil) - Não é hora de baixar a cabeça! Seguiremos unidos, perdemos uma batalha, mas não a guerra.

Larissa Gaspar (PT) - O amor venceu o ódio!

Lucinildo Frota (PMN) - Parabéns ao nosso presidente eleito neste domingo, 30, no segundo turno. Que governe para todos e, realize, um projeto responsável para o nosso país e, em especial, para o nosso Ceará.

Stuart Castro (Avante) - E hoje foi dia da festa da democracia! Com muita alegria elegemos nosso Presidente Lula! Tenho certeza que os próximos 4 anos nosso país será regido com muito trabalho,dedicação e sobretudo humanização e desenvolvimento!

Até o fim da tarde desta segunda-feira (31), 10 deputados estaduais eleitos ou reeleitos em 2022 não haviam se pronunciado sobre o assunto, são eles:

Marta Gonçalves (PL)

Zezinho Albuquerque (PP)

Gabriella Aguiar (PSD)

Osmar Baquit (PDT)

David Durand (Republicanos)

Guilherme Landim (PDT)

João Jaime (PP)

Queiroz Filho (PDT)

Firmo Camurça (União Brasil)

Leonardo Pinheiro (PP)

Dr. Oscar Rodrigues (União Brasil)

Dr. Lucílvio Girão (PSD)

Missias do MST (PT)

Felipe Mota (União Brasil)

Dep Fernando Hugo (PSD)

Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos)

Emilia Pessoa (PSDB)