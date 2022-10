TSE proíbe transporte de armas e munições por colecionadores e atiradores nas eleições

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu proibir o transporte de armas e munições para quem possui certicado de colecionador, atirador desportivo e de caça (CAC) em todo o Brasil durante as eleições. A medida vale a partir deste sábado (1º) até segunda-feira (3).

Com a resolução, apenas profissionais da Segurança Pública podem portar arma e munição. Aquelas pessoas que possuem porte para atividades de colecionamento, tiro desportivo e caça não poderão transportar arma de fogo nas ruas nas 24 horas que sucedem o pleito, bem como nas 24 horas posteriores.

Aqueles que descumprirem a decisão do TSE podem ser presos em flagrante. A resolução que disciplina a proibição do transporte foi aprovada por unanimidade pelo plenário do TSE nesta sexta.

Neste mês, o Tribunal já tinha proibido o porte de arma de fogo nos locais de votação e em um raio de 100 metros deles no dia 2 de outubro, mesmo para quem possui o Certificado de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC). A medida, inclusive, também contempla policiais de folga.

Apenas os agentes da Segurança Pública que estiverem em serviço podem portar arma nos locais de votação.

As restrições sobre o porte de arma de fogo busca proteger o direito ao voto de qualquer ameaça, seja ela concreta ou potencial, como destaca o TSE. Além disso, as resoluções buscam prevenir confronto armados e episódios de violência política.