TSE manda Brasil Paralelo remover vídeo com fake news sobre Lula

O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou, nessa quinta-feira (13), a remoção de um post no Twitter feito pela produtora de vídeos Brasil Paralelo em que o candidato à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é citado em esquemas de corrupção, como o Mensalão, "Dólares na cueca" e "Máfia das Sanguessugas".

Por quatro votos a três, os ministros reverteram o entendimento de Paulo de Tarso Sanseverino. Este havia recusado o pedido da campanha petista para retirar o conteúdo do ar argumentando que o conteúdo tinha "natureza artística e informativa" e não transmitia informação descontextualizada ou fatos inverídicos.

No entanto, o ministro Ricardo Lewandowski considerou o vídeo do site como uma "desordem informacional" e "pode comprometer a autodeterminação coletiva e livre formação da vontade do leitor".

"Nós estamos diante de um fenômeno novo, da desinformação, o cidadão comum, o eleitor, não está preparado para receber esse tipo de desordem informacional", justificou.

O corregedor eleitoral Benedito Gonçalves e a ministra Carmem Lúcia acompanharam o vice-presidente do TSE. Ela afirmou que o vídeo "gera uma conclusão oposta àquelas que se tem nos fatos".

Já Alexandre de Moraes citou que o órgão vem identificando uma "desinformação de segurança geração", em que se faz uma manipulação a partir de fatos verdadeiros. "Junta várias informações verdadeiras e faz uma conclusão falsa".