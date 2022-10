Suspeitas de crime eleitoral levam à prisão 34 pessoas e apreensão de R$ 3 milhões

Pelo menos 34 pessoas foram presas e R$ 3 milhões foram apreendidos durante abordagens de agentes da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) por suspeita de crimes eleitorais no País. O balanço das ações feitas entre os dias 16 e 30 de agosto foram divulgadas neste sábado (1º).

Os valores encontrados com o suspeitos seriam usados para financiar a compra de votos, boca de urna, propaganda irregular e transporte ilegal de eleitores, por exemplo.

As fiscalizações foram intensificadas com a Operação Eleições, deflagrada na última segunda-feira (26). As ações são para coibir crimes eleitorais, garantir a segurança dos eleitores e a integridade do processo eleitoral deste domingo (2).

A Operação Eleições 2022 tem a participação de 500 mil agentes de segurança pública de instituições federais e estaduais, além de equipes do Distrito Federal, com coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

As ações serão monitoradas a partir do Centro Integrado de Comando e Controle, que funciona na sede da Polícia Rodoviária Federal, em Brasília.

Suspeitas de crimes eleitorais

O presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas, o deputado estadual Marcelo Victor (MDB), foi encontrado com cerca de R$ 146 mil em um hotel na noite desta sexta-feira (30) após denúncia de compra de votos.

Também foi apreendida uma lista com nomes de supostos eleitores e material de propaganda eleitoral, como santinhos. A PF instaurou inquérito policial para apurar o caso.

Já no Amazonas, os policiais apreenderam 38 cheques com valor total de R$ 20 mil que estavam com o assessor de um candidato ao governo estadual, sem identidade divulgada, também nesta sexta-feira.

Além dos cheques, foram recolhidos materiais de campanha do candidato e contratos de serviços suspeitos que seriam prestados durante o dia da votação, conforme a PF. Também foi aberto inquérito policial para investigar a suspeita.

Outras seis pessoas foram detidas na cidade de Tefé, no Amazonas, com R$ 78 mil em dinheiro na última quarta-feira (28). A operação da PF identificou que o grupo trabalha na prefeitura de Maraã.