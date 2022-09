Sistema Verdes Mares divulga 3ª pesquisa Ipec Ceará para Governo do Estado

A terceira pesquisa de intenção de voto do Instituto Ipec Inteligência para a disputa pelo Governo do Ceará será divulgada nesta quinta-feira (22) pelo Sistema Verdes Mares. Os primeiros números irão ao ar durante o CETV 1ª edição.

O Diário do Nordeste tratará detalhes da pesquisa em live às 13h30 no YouTube do Portal. O levantamento foi contratado pela TV Verdes Mares e ouviu 1.200 eleitores em 56 municípios cearenses. A margem de erro é de 3 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.

A pesquisa vai mostrar como os candidatos que concorrem ao Palácio da Abolição disputam a preferência eleitor, além das simulações de segundo turno.

Em 1º de setembro, foi divulgada a primeira pesquisa Ipec Ceará de intenções de voto. No dia 9 de setembro, o Sistema Verdes Mares divulgou a segunda rodada da pesquisa.