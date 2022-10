Simone Tebet vota em Campo Grande, no MS

Simone Tebet, candidata à presidência pelo MDB, votou na manhã deste domingo (2) em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ela compareceu à Escola Estadual Lúcia Martins Coelho.

Natural de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, a emedebista de 52 anos iniciou carreira política no estado do Centro-Oeste brasileiro, ao ser eleita deputada estadual em 2002. No pleito seguinte, em 2004, conquistou seu primeiro mandato majoritário ao alcançar a Prefeitura de Três Lagoas, sendo reeleita em 2008.

Plano de governo de Simone Tebet

Em um plano de Governo de 48 páginas, Tebet defende a paridade entre homens e mulheres nos ministérios, acabar com o Orçamento Secreto, implantar programa permanente de transferência de renda e erradicar o analfabetismo, por exemplo.

Confira mais propostas: