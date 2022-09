Simone Tebet cumpre agenda no Ceará ao lado de Tasso Jereissati nesta quinta-feira (15)

A candidata do MDB à Presidência da República, Simone Tebet, cumprirá agenda de campanha no Ceará nesta quinta-feira (15). Sem apoio do MDB cearense, a presidenciável terá visita articulada pelo senador Tasso Jereissati (PSDB) que chegou a ser cogitado como vice-presidente na chapa.

Essa é a primeira passagem da senadora pelo Estado durante a campanha eleitoral. De acordo com organizadores da agenda, Tebet chega à Fortaleza na noite desta quarta-feira (14). Na manhã de quinta-feira a candidata deverá conceder uma entrevista coletiva em um hotel na Capital.

Em seguida, por volta das 10 horas, Tasso e Tebet fazem uma caminhada no centro da cidade. A concentração com apoiadores será na Praça José de Alencar.

A agenda da emedebista prevê ainda um almoço com jovens empresários e convidados da sociedade civil, às 12 horas. Tebet cumpriu agenda em Recife nesta quarta-feira. Na sexta (16), o compromisso de campanha será em São Luis, no Maranhão.

Contexto

No Ceará, o MDB mantém coligação com o Partido dos Trabalhadores (PT), e tem Jade Romero como candidata a vice na chapa de Elmano de Freitas.

Na quinta-feira (8), em entrevista à Verdinha e TV Diário, ao ser questionada se estaria em palanque com Simone Tebet no Ceará caso a candidata viesse ao Estado, Jade reforçou aliança com a campanha de Lula (PT) a presidente.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil