Sergio Moro comparece a debate e orienta Bolsonaro na estratégia contra Lula

O senador eleito Sergio Moro (União Brasil) acompanhou o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) no debate presidencial na Band na noite desse domingo (16). O ex-juiz se posicionou atrás da câmera para onde Luiz Inácio Lula da Silva (PT) olhava e falava quando queria se dirigir ao telespectador.

Moro resumiu nas redes sociais o que o motivou a reatar com o mandatário e estar com ele no debate. "Pelo Brasil, contra a corrupção da democracia e o projeto de poder de Lula e a favor de um país com o mínimo de integridade”, postou".

Além de Moro, acompanharam o presidente, o filho Carlos Bolsonaro, os ministros Ciro Nogueira (Casa Civil) e Fábio Faria (Comunicações) e o ex-secretário Fábio Wajngarten.

A estratégia da campanha bolsonarista é que o senador eleito passe a viajar com o atual chefe do Executivo para reforçar o discurso contra Lula sobre a Lava Jato.

'Pessoa adequada'

Bolsonaro explicou após o debate que o convidou porque Moro "é uma pessoa adequada para falar sobre corrupção". O presidente também afirmou que as "convergências" entre ele e o ex-juiz "são maiores que as divergências".

"Você nunca brigou em casa com marido? Uma briguinha. Acontece, divergências, mas nossas divergências são muito maiores", disse.

O ex-juiz rompeu com Bolsonaro em abril de 2020 quando pediu para deixar o Ministério da Justiça ao acusar o presidente de tentar interferir na Polícia Federal. Moro atacou o então aliado e o acusou de não cumprir promessas feitas em 2018, sobretudo no que diz respeito à corrupção.

Em janeiro deste ano, Moro chegou a falar que Bolsonaro "mentiu que era a favor da Lava Jato, mentiu que era o Centrão, mentiu sobre vacinas, mentiu sobre a Anvisa e o Barra Torres", citou.