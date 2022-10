Senador eleito, Camilo Santana comemora vitória de Lula à presidência

O senador eleito Camilo Santana (PT) comemorou a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pela Presidência da República. O ex-governador coordenou no Ceará a campanha do presidente eleito.

"Uma alegria imensa. Lula presidente de novo. Lula presidente do povo. Obrigado aos meus irmãos e irmãs cearenses por todo o apoio", escreveu o senador.

Com 100% das urnas apuradas no Ceará, Lula recebeu 69,9% dos votos, totalizando 3.807.782. Bolsonaro ficou com 30,03%, o que equivale a 1.634.473 votos.

No País, o petista superou a marca história de 60 milhões de votos.

