Senador Cid Gomes comemora vitória de Lula: 'temos um Brasil para reunir e reconstruir'

Irmão do ex-candidato Ciro Gomes (PDT), o senador cearense Cid Gomes (PDT) comemorou a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pela Presidência da República. O pedetista defendeu que o petista atue para "reunir e reconstruir" o Brasil. "Venceu o Brasil que respeita as instituições e tem apreço pela democracia. Outra vez o Nordeste demonstra a força de um povo que não aceita retrocessos. Agora é hora de seguir em frente porque o resultado das eleições nos mostra que temos um Brasil para reunir e reconstruir", publicou o pedetista.

Cid foi um dos principais articuladores da campanha de Lula no Ceará no segundo turno. Após a derrota do irmão para o cargo de presidente, o senador reuniu prefeitos, ao lado de Camilo Santana (PT), para traçar estratégias com a intenção de aumentar a votação do petista no Ceará.