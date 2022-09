Segurança nas eleições: 12 mil agentes reforçam o policiamento até domingo (2) no Ceará

A véspera e o dia do pleito sempre mobilizam diversos entes públicos para o seu funcionamento, incluindo os da Justiça Eleitoral e da Segurança Pública. Neste ano, o Ceará bate recorde de agentes das forças estaduais de segurança em atuação, com 12 mil profissionais nas ruas até o domingo (2) de eleição, entre policiais militares (PMCE), policiais civis (PC-CE), bombeiros e peritos forenses.

De acordo com o titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Sandro Caron, a PM já começou a reforçar a presença nos 184 municípios cearenses, que vai aumentar no sábado (1º) e chegar ao auge no domingo. A Polícia Civil também envia o seu contingente para o Interior “nos próximos dias”.

“Esse é um trabalho que foi planejado em conjunto com o Tribunal Regional Eleitoral, com o Ministério Público Eleitoral, com a Polícia Federal (PF) e com o Exército Brasileiro. [...] A isso se somam a Polícia Rodoviária Federal e as Guardas Municipais”, explica.

Além disso, as delegacias plantonistas funcionarão 24 horas nos próximos dias, segundo o delegado geral da PC-CE, Sérgio Pereira. As unidades do interior receberão reforço de efetivo a partir de sexta-feira (30) e funcionarão durante o dia todo até a finalização da apuração das eleições no domingo.

“Nos municípios em que não tiver efetivo da PF, a Polícia Civil, além da competência de crimes comuns, também assumirá a de investigação de crimes eleitorais. Todos do departamento de inteligência policial estão há alguns dias com força máxima para tentar identificar situações que possam trazer transtornos para o processo eleitoral”, afirma Pereira.

Cuidados específicos

Uma questão que tem preocupado eleitores no Ceará é a locomoção entre territórios comandados por facções para o acesso aos colégios eleitorais. Segundo Caron, a polícia está preparada para isso: “A Polícia Militar, a Civil e a inteligência estarão lá com toda a estrutura para garantir mais um pleito tranquilo aqui no Ceará”.

O secretário ainda pede cautela sobre possíveis ameaças vindas de facções. “Cada situação dessa que chega é investigada para que se verifique se realmente aquilo se trata de alguma situação envolvendo facção ou se é algum tipo de situação diferente de alguém tentando eventualmente passar por facção. Tudo é investigado a fundo para que se trabalhe realmente com situações concretas identificadas”, explica.

De acordo com o coronel Márcio Oliveira, comandante da PMCE, os bairros terão uma matriz de policiamento reforçada, principalmente, com unidades especializadas como o CPRaio, o Choque e o Batalhão Rodoviário Estadual.

Quanto à segurança de políticos e eleitores nos comitês eleitorais, o titular da SSPDS aponta que as equipes deslocadas estarão atentas para “detectar previamente qualquer situação de risco”, com esquema específico para o período após a divulgação dos resultados da eleição e para aglomerações que possam se formar nesse contexto.

“Nós também temos um esquema de policiamento tanto para os que vão perder a eleição quanto para os que vão ganhar. Policiamento de proximidade, mais ostensividade, a inteligência também filtrada no meio das pessoas a fim de detectar qualquer atitude suspeita para o ostensivo agir”, informa, ainda, o comandante da PMCE.

Violência política

Nos últimos dias, o Ceará registrou dois grandes atos de violência no âmbito eleitoral. No caso de Cascavel, em que um homem foi morto a facadas no sábado (24) por assumir o voto em Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a PC-CE já confirmou que a motivação foi política. Segundo Caron, o suspeito, que até então estava foragido, já foi detido.

Já em relação ao caso de Ianário Pereira Souza Rocha, de 29 anos, motorista da candidata a deputada estadual Sabrina Veras (MDB), que foi morto a tiros durante um evento da campanha, ainda não há certeza sobre a motivação. O homem foi assassinado na segunda-feira (26), no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza. A investigação é realizada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

“Ainda não é possível afirmar com certeza que haja motivação política, isso ainda está em investigação. Os trabalhos seguem, nosso objetivo é prevenir a ocorrência de crimes graves, mas acontecendo, entra aí a Polícia Civil com bastante força para dar a resposta rápida”, completa o secretário.