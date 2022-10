Segundo turno no Nordeste vira assunto mais comentado do mundo no Twitter

As palavras 'Nordeste' e 'nordestinos' figuraram entre os termos mais comentados do Twitter neste domingo (30), com a votação do segundo turno e o início da apuração. Apoiadores do candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicaram diversos memes tendo em vista os altos percentuais de voto do petista na região.

Mais de 2 milhões de tweets com o termo Nordeste foram publicados na última hora, sendo o termo mais comentado no mundo na última hora, segundo levantamento de 19h deste domingo (30).

Um perfil no Twitter com o nome de usuário 'NORDESTE' brincou: "Tô chegando, tinha esquecido o celular" e "Se eu continuar tendo que carregar vocês, eu juro que vou exigir salário".

Um internauta publicou os percentuais de apuração dos estados nordestinos e comentou: "Obrigado Nordeste por sempre salvar". "Pelo amor de Deus, Nordeste faz alguma coisa", disse outra.

No primeiro turno das eleições, Lula venceu em todos os estados do Nordeste. Os votos da região começam a ser contabilizados depois de estados sudeste, por exemplo.

A expectativa dos eleitores do petista é que ele tenha o mesmo resultado neste segundo turno, contribuindo para uma possível vitória.

Operação da PRF

O Nordeste também esteve em evidência neste domingo (30) devido às mais de quinhentas operações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em sua maioria em estados da região. A frase "DEIXEM O NORDESTE VOTAR" foi compartilhada por milhares de usuários, incluindo influenciadores.

A campanha começou após uma série de denúncias relacionadas a operações em solo nordestino, que estariam impedindo eleitores de chegarem aos seus locais de votação.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, havia proibido, na noite de sábado (29), a PRF de conduzir operações que pudessem afetar o transporte público de eleitores, fosse pago ou gratuito.

Na tarde deste domingo (30), Moreas afirmou que nenhum eleitor teria sido impedido de votar mesmo em meio às operações. A declaração foi dada após o ministro solicitar esclarecimentos ao diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvanei Vasques.