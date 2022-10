Saiba quem são os candidatos a senador pelo Ceará

Quatro candidatos disputam neste domingo (2) uma vaga para o Senado pelo Ceará. Os nomes registrados na Justiça Eleitoral foram aprovados em convenções partidárias para concorrer ao cargo de senador.

O Senado Federal é considerado a Câmara Alta do Poder Legislativo no Brasil. Os senadores são os únicos com mandato de oito anos de duração.

É função de quem ocupa uma vaga no Senado propor novas regras, adaptar as já existentes e sugerir que determinado regramento deixe de existir.

Veja quem são os candidatos

Camilo Santana (PT) - 131

Camilo Santana é candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) e foi oficializado em 30 de julho. O nome do ex-governador do Ceará já era cotado para a disputa desde a renúncia à liderança do Executivo estadual, realizada antes do prazo para desincompatibilização eleitoral.

Carlos Silva (PSTU) - 160

Carlos Silva é candidato do PSTU e foi escolhido para disputar o cargo em evento do partido que definiu também as escolhas para governador e vice. Ele é natural de Iguatu (CE).

Érika Amorim (PSD) - 555

Érika Amorim está no primeiro mandato como deputada estadual e foi a mulher mais votada para deputada estadual no Ceará, com 86.320 votos. Ela é formada em Administração de Empresas e é mestranda em Ciência Política. Érika é esposa do ex-prefeito de Caucaia Naumi Amorim.

Kamila Cardoso (Avante) - 700

Kamila Cardoso é candidata ao Senado pela coligação "União pelo Ceará" e sua candidatura foi oficializada em convenção realizada no início de agosto. Ela é advogada e foi candidata a vice-prefeita de Fortaleza em 2020, ao lado do atual candidato ao Governo do Ceará, Capitão Wagner.