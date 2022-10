Saiba o que ocorreu com único candidato que não recebeu votos no Ceará

Em 2022, apenas um candidato no Ceará não recebeu nenhum voto: Eduardo Menezes, do Pros. Apesar de constar a candidatura dele a uma cadeira à Câmara Federal, o partido de Menezes informou que, na verdade, ele desistiu da candidatura ainda no início da campanha, em agosto.

O Diário do Nordeste tentou falar com Menezes, mas familiares informaram que ele está hospitalizado, sem dar mais detalhes. O presidente do Pros Ceará, Adilson Pinho, informou que a candidatura, de fato, não se consolidou. "Ele registrou a candidatura, mas logo em seguida desistiu de postular", explicou.

Segundo Pinho, ele não fez nenhum ato, "nem material de campanha". Apesar disso, a candidatura de Menezes ainda consta no sistema da Justiça Eleitoral. O dirigente do Pros não informou se o partido avisou à Justiça Eleitoral sobre a desistência.

Menezes já havia registrado candidatura em outras duas eleições, em 2010 e 2006 - pelo antigo Partido Popular Socialista (PPS), agora Cidadania. Nas duas ocasiões, tentou concorrer a uma vaga de deputado estadual.

Em 2010, no entanto, o registro da candidatura foi negado antes da eleição.

Poucos candidatos sem votação

A disputa eleitoral deste ano teve o menor percentual de candidatos sem votos desde o pleito de 2006 no Ceará, considerando apenas as eleições gerais no Estado.

Para a Câmara Federal, apenas Eduardo Menezes consta com votação zerada. Para a Assembleia Legislativa do Ceará, todos os candidatos receberam votos.

Comparada à eleição de 2018, houve uma diminuição de 98,8% dos candidatos sem votos no Estado.

Há quatro anos, 89 candidatos não tiveram nem o próprio voto na disputa pelo legislativo estadual e federal no Ceará. Destes, 20 tentava vaga como deputado federal, enquanto 69 eram candidatos a estadual.

Houve diminuição, inclusive, entre os candidatos que receberam menos de 10 votos. Em 2018, 5 candidaturas ficou abaixo deste número de votos. Em 2022, por outro lado, apenas uma candidata não conseguiu alcançar dois dígitos na votação.

