Romeu Zema, governador eleito de Minas Gerais, oficializa apoio a Bolsonaro no 2º turno

Romeu Zema (Novo), governador reeleito de Minas Gerais, oficializou o apoio à candidatura do presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições presidenciais. O anúncio foi feito em entrevista coletiva com os parlamentares após uma reunião realizada no Palácio da Alvorada na manhã desta terça-feira (4).

"Eu não poderia deixar, nesse momento, de estarmos aqui, colocando as nossas divergências de lado. Eu sempre dialoguei com o presidente Bolsonaro. Sabemos que em muitas coisas convergimos e em outras não, mas é o momento em que o Brasil precisa caminhar para frente", disse Zema.

Zema afirmou que acredita mais na proposta de governo de Bolsonaro do que na do adversário, Lula (PT).

"Até porque o adversário dele, que foi o mesmo adversário que eu tive em Minas Gerais, fez uma gestão desastrosa que arruinou o estado de Minas. [....] Eu estou aqui para declarar o meu apoio à candidatura do presidente Bolsonaro porque eu, mais do que ninguém, herdei uma tragédia".

Bolsonaro disse que recebeu com "satisfação" o apoio do governador mineiro. "Sempre tivemos um diálogo muito franco. Nada entre nós visava outra coisa. Para ele o interesse do estado, e da nossa parte aqui, do Brasil", declarou Bolsonaro.

Segundo turno

Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro disputam a Presidência do Brasil no segundo turno. Os candidatos receberam 48,43% e 43,2% dos votos válidos, respectivamente, no pleito do último domingo (2), e voltam a se enfrentar pela preferência do eleitorado no próximo dia 30 de outubro.

Lula obteve 57.259.405 votos do eleitorado, enquanto Bolsonaro conseguiu o apoio de 51.072.234 eleitores. Abstenções somaram 32.770.841 (20,95%). Votos nulos foram 3.487.873 (2,82%) e brancos 1.964.777 (1,59%).

Também disputaram a corrida Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil), Felipe D’ávila (Novo), Vera Lúcia (PSTU), Sofia Manzano (PCB), Eymael (DC), Léo Péricles (UP) e Padre Kelmon (PTB).