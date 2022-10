Que horas sai o resultado do 2º turno das eleições para governador do Rio Grande do Sul em 2022?

Eleitores do Rio Grande do Sul decidem, neste domingo (30), quem será a governante do Estado pelos próximos quatro anos.

As urnas fecham às 17 horas (horário de Brasília), e a apuração dos votos começa logo depois. É possível acompanhar em tempo real no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os candidatos Onyx Lorenzoni (PL) e Eduardo Leite (PSDB) vão se confrontar no segundo turno pelo Governo do Rio Grande do Sul. Eles acumularam 37,50% e 26,81% dos votos, respectivamente, no dia 2 de outubro.

Quem são os candidatos do 2º turno?

Onyx Lorenzoni

Lorenzoni já foi deputado estadual e deputado federal pelo Rio Grande do Sul.

Ele participou das discussões iniciais sobre a Reforma da Previdência, em 2003, e ficou conhecido nacionalmente por ter atuado na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos Correios, em 2005.

Em 2018, coordenou o plano de governo de Jair Bolsonaro (PL) e, depois, foi convidado a compor a equipe do presidente, tendo sido ministro da Casa Civil e da Cidadania.

Eduardo Leite

Eduardo Leite foi eleito governador do Rio Grande do Sul, pela primeira vez, em 2018. À época, ele foi o político mais jovem a alcançar o cargo no País.

Antes disso, o tucano foi prefeito de Pelotas, terceira maior cidade do estado. Ele é graduado em direito e gestão pública e mestre em gestão e políticas públicas.

Neste ano, antes de decidir se candidatar à reeleição, Leite tentou se lançar candidato à presidência da República pelo PSDB. Ele disputou internamente com o ex-governador de São Paulo, João Dória (PSDB).